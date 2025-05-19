Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., görme engelli bireylerin hayallerine ortak oldu. Özel vatandaşlar, gönüllü otobüs şoförleriyle birlikte, tandem bisikletlerle ilk kez bisiklet sürmenin heyecanını yaşadı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumsal farkındalığı artıran ve özel bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen örnek bir çalışmaya daha imza attı. Ulaşım A.Ş. bünyesinde görev yapan gönüllü otobüs şoförleri, görme engelli vatandaşların bir hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, KAYBİS sistemiyle tandem bisikletlere binen gönüllü şoförler ve görme engelli bireyler birlikte pedal çevirdi. İlk kez bisiklet deneyimi yaşayan özel vatandaşlar hem heyecanlı hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Etkinliğe gönüllü olarak katılan Ulaşım A.Ş. otobüs şoförleri, bu organizasyonu duyduklarında çok mutlu olduklarını, gönüllü olarak özel gereksinimli vatandaşların heyecanına ortak olmak istediklerini söylediler.

Görme engelli bireyler ve aileleri ise bu anlamlı etkinlik için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve tüm ekibe teşekkür etti. Bisiklet sürebilmenin kendileri için bir hayal olduğunu belirten katılımcılar, “Bizi yalnız bırakmayan tüm şoförlerimize, ‘iyi ki varsınız’ demek istiyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha fazla yer alabilmeleri için benzer projeleri sürdürecek.