Denizli Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi çölyak hastalarına yönelik hayata geçirdiği glütensiz gıda paketi desteği için başvurular bugün sona eriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, ömür boyu glütensiz diyet zorunluluğu bulunan çölyak hastalarının yüksek maliyetli gıdalara erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen sosyal destek projesinde sona gelindi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü proje kapsamında ihtiyaç sahibi çölyak hastalarının yararlanabileceği glütensiz gıda desteği için başvurular bugün sona erecek.

Denizli il sınırları içerisinde yaşayan ve sosyal yardım şartlarını taşıyan tüm çölyak hastalarının destek programından faydalanmak için www.denizli.bel.tr adresindeki Başvurular sekmesi veya https://apps.denizli.bel.tr/glutensizgidayardimibasvuru/ adresinden online olarak başvuru yapması gerekiyor.