SASKİ, Kaynarca’nın 6 mahallesinde kesintisiz içme suyu sağlayacak 11 kilometrelik yeniiçme suyu hat projesininilk etabını planlanan iş takviminden öncetamamladı. Hızla başlayan ve6 bin metre uzunluğa sahip ikinci etap çalışmaları kapsamında ise bin metrelik kısım kısa sürede inşa edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca’nın Kertil, Karaçalı, Arifağa, Başoğlu, Topçu ve Uğurlu mahallelerini kapsayan 11 kilometrelik yeni içme suyu hattı projesinin ilk etabını tamamladı.

İlk etap çalışmaları kapsamında5 bin metrelik içme suyu hattı inşa edilirken,Kertil ve Karaçalı mahalleleri arasında güçlü bir iletim ağı oluşturuldu.

İKİNCİ ETAPTA 6 BİN METRELİK HAT İNŞA EDİLECEK

İkinci etap çalışmaları kapsamında inşa edilecek 6 bin metrelik yeni içme suyu hattı ile Kaynarca merkez içme suyu deposundan Kertil Mahallesi deposuna saniyede 35 litre su aktarımı yapılması hedefleniyor. Ekiplerin yoğun mesai harcayarak yürüttüğü ikinci etap çalışmalarında kısa sürede bin metre hattın inşası tamamlandı.

ABONELERE YENİ HAT İLE KESİNTİSİZ İÇME SUYU

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Kaynarca’da yürüttüğümüz 11 kilometrelikyeni içme suyu hattı projesini planlanan iş takviminden daha hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Özellikle yaz aylarında artan nüfusa kesintisiz hizmet vereceğimiz güçlü altyapı ağımızı bölgeye bir an önce kazandırmak için ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışıyor. Güçlü altyapı ağımız ile özellikle yaz aylarında yaşanan düşük basınç sorunu artık son bulacak. Kesintisiz içme suyu bölgedeki abonelerimizin her birinin çeşmesine kadar ulaşacak” ifadeleri kullanıldı.