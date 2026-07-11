Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla il genelinde düzenlenen aşure ikramı bu kez Nilüfer ilçesinde yapıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile birlikte İhsaniye Pazar Alanı'nda kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlara hem aşure dağıtıp hem de sohbet eden Başkan Vekili Şahin Biba, Muharrem ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni etti. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programlarla paylaşma ve dayanışma ayı olan Muharrem ayının Bursa'nın 17 ilçesinde de hissedildiğini anlatan Başkan Vekili Biba, Muharrem ayının bereketini 15 Temmuz Çarşamba gününe kadar yaşatacaklarını dile getirdi.

İl genelinde 15 Temmuz akşamına kadar devam edecek aşure ikramları; İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.