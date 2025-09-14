Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde ücretsiz bir şekilde düzenlenecek 2026 YKS Hazırlık Kursları için kayıtlar sürüyor. Kurslar üç farklı merkezde gerçekleştirilecek.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından üniversiteye hazırlık sürecince olan gençleri desteklemeye yönelik olarak ücretsiz bir şekilde YKS Hazırlık Kursları düzenlenecek. Kurslar kapsamında 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıf ve mezun öğrencilere yönelik içerik planlaması yapılırken son müracaat tarihi 17 Eylül olan kursa kayıtlar sürüyor.

Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi (Bahçelievler) ve Genç KAYMEK İhtisas Gençlik Merkezi’nde düzenlenecek olan kurslarda başvurular 17 Eylül 2025 tarihine kadar sadece www.kaymekonline.com adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

Aday öğrenciler, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek ön değerlendirme sınavına katılacak. Değerlendirme süreci sonrası kesin kayıtları tamamlanan öğrenciler için kurslar 30 Eylül 2025 Salı günü başlayacak.

Detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler, 0 (352) 320 54 45 numaralı telefondan KAYMEK yetkililerine ulaşabilecek.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde sadece akademik başarı değil, sosyal, kültürel ve sanatsal gelişim de ön planda tutuluyor. Kurs programı, ders takviyeleri, etütler, soru çözüm saatleri ve rehberlik hizmetleriyle desteklenirken, gençlerin özgüvenli, üretken ve donanımlı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.