Nem oranının yüzde 80’e, hissedilen sıcaklığın ise 47 dereceye ulaştığı Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin doğal buz pateni pisti, serinlemek isteyenlere farklı bir alternatif sunuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da ilk ve tek olan doğal buz pisti, Muratpaşa Belediyesi’nin Çaybaşı Mahallesi’nde yer alan açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunuyor. Aynı anda 40 kişinin kullanabildiği pistte 50 dakikalık seans ücreti 250 lira. Fiyata paten ve koruyucu ekipmanlar da dahil.

15 kişi ve üzeri gruplarda ise kişi başı seans ücreti 150 liraya düşüyor. Düzenli olarak buz pateni yapmak isteyenler için aylık 12 seanslık kullanım 2 bin 500 liraya sunuluyor. Lisanslı sporcular ise 400 lira karşılığında istedikleri gün ve saatte pistten sınırsız şekilde yararlanabiliyor.

HAFTANIN HER GÜNÜ AÇIK

Dağyakası Buz Pisti, hafta içi 09.00-21.00, hafta sonu ise 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Rezervasyon yapmak isteyenler, rezervasyon.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden “buz pateni” branşını seçerek kayıt oluşturabiliyor.