Bursa İnegöl Belediyesi, şehir genelinde artan otopark ihtiyacına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Turgutalp Mahallesi Paşabey Sokak’ta tamamlanan 17 araçlık yeni otopark alanı ücretsiz olarak vatandaşların kullanıma sunuldu.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, hem otopark kapasitesini arttıran hem de çocuk oyun alanlarını modernize ederek şehri daha yaşanabilir hale getiren çalışmalarını bir bir hayata geçiriyor. Mahallelerdeki atıl alanları düzenleyerek yeni kullanım alanları oluşturan İnegöl Belediyesi, bu alanları ücretsiz otopark olarak halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında yenilenen Paşabey Sokak’taki otopark alanı, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş ve beraberindeki heyetle birlikte ziyaret edildi.

PAŞABEY SOKAK OTOPARKI YENİLENDİ, KAPASİTESİ ARTIRILDI

Daha önce 7 araçlık kapasiteye sahip olan Turgutalp Mahallesi Paşabey Sokak’taki mevcut alanın yeniden projelendirilerek 17 araçlık ücretsiz otoparka dönüştürüldü. Toplam 300 metrekarelik proje alanının 200 metrekaresi otopark olarak ayrılırken, 99 metrekarelik kısmında sert zemin düzenlemesi yapıldı. Otopark alanında renkli parke taş uygulamalarıyla estetik bir görünüm sağlanırken, çevresine dikilen çeşitli ağaç türleriyle peyzaj düzenlemeleri de tamamlandı.

SADECE OTOPARK DEĞİL, ÇOCUK OYUN ALANLARI DA YENİLENİYOR

İnegöl Belediyesi yalnızca otopark projeleriyle değil, çocukların güvenli ortamlarda oyun oynayabilmesi adına park ve oyun alanlarında da yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda; park zemin kaplamaları yenileniyor, eskiyen oyun grupları modern ve güvenli ekipmanlarla değiştiriliyor. Ayrıca aydınlatma, peyzaj ve çevre düzenlemeleriyle alanlar hem estetik hem de daha kullanışlı hale getiriliyor.

ÇALIŞMALAR TÜM ŞEHRE YAYILIYOR

Devam eden yenileme çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Aras Sokak, Akhisar Mahallesi Turgut Özal Caddesi (Ahıska Parkı) ve Ertuğrulgazi Mahallesi Ihlamur Sokak’ta bulunan semt sahaları, çocuk oyun ve fitness alanlarında da kapsamlı bir dönüşüm sürüyor. Çocukların daha güvenli alanlarda oyun oynayabilmesi, ailelerin de huzurla vakit geçirebilmesi adına yürütülen bu çalışmalar, ihtiyaç durumuna göre diğer mahallelerde de sürdürülecek.