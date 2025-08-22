Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 Ağustos tarihli değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yaz havası etkisini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle iç ve güney bölgelerde termometrelerin 35°C’nin üzerine çıkması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Denizlerde ise Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar uyarısı dikkat çekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel olarak herhangi bir meteorolojik uyarı yayımlamadı. Ancak uzmanlar, yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerde vatandaşları güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaya çağırıyor.