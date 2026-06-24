Ankara Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu, geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Kavuklu ve Pişekar'ı minik tiyatroseverlerle buluşturdu.

ANKARA (İGFA) - Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen müzikli çocuk oyunu 'Kavuklu ve Pişekar Ormanda', eğlenceli ve öğretici hikâyesiyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

MİNİK İZLEYİCİLER İLGİYLE TAKİP ETTİ

Oyun, doğada vakit geçirmek amacıyla ormana giden Kavuklu ve Pişekar'ın, burada yaşayan hayvan dostlarıyla yaşadıkları macerayı konu aldı.

Çevre kirliliği ve doğaya verilen zararların ormanın doğal dengesini bozması sonucu tavşan, karga, sincap ve arı gibi canlıların yaşadığı zorluklar sahneye taşındı.

Kavuklu'nun komik yanlış anlamaları karşısında Pişekar'ın çözüm odaklı yaklaşımı eşliğinde ilerleyen hikâyede, kahramanların doğayı korumanın önemini keşfetmesiyle çevre bilinci ve doğa sevgisi mesajları veren oyun, minik izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

EĞLENCELİ VE ÖĞRETİCİ BİR DENEYİM

Eğlenceli diyaloglar, şarkılar, mizah ve geleneksel orta oyunu öğeleriyle zenginleşen tek perdelik oyun 'Kavuklu ile Pişekâr Ormanda', çocuklara eğlence dolu bir macera sunarken; doğaya karşı sorumluluklarını hatırlatan önemli mesajlar verdi.

Belediyenin hizmetlerinden memnun kalan aileler, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve ekibine teşekkür etti.