Beylikdüzü Belediyesi, rutin temizlik hizmetlerinin yanı sıra yaz dönemine özel olarak ilçenin tüm mahallelerinde kapsamlı toplu temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi ilçenin temiz, düzenli ve yaşanabilir yapısını korumak amacıyla temizlik hizmetlerini 7/24 esasına göre sürdürüyor.

400 kişilik ekip tarafından evsel atıkların düzenli olarak toplanması, cadde ve sokakların temizlenmesi, pazar yerleri ile kamu alanlarının temizliği, yol ve kaldırımların yıkanması, çöp konteynerlerinin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gibi çalışmalar kesintisiz gerçekleştiriliyor. Rutin hizmetlere ek olarak yaz dönemine özel gerçekleşen detaylı toplu temizlik çalışmaları kapsamında ise ilçenin tüm mahallelerini kapsayan program doğrultusunda her gün farklı bir mahallede detaylı temizlik yapılıyor.

Toplu temizlik çalışmaları kapsamında belediye ekipleri tarafından yol ve kaldırımlarda biriken atıklar toplanırken sokak araları, kaldırım kenarları ve çevrede birikmiş atıklara da müdahale ediliyor.

Boş arsaların iç kısımlarının da temizlendiği çalışmalarda çevre kirliliğine neden olan atıkların yanı sıra vatandaşların tadilat çalışmaları sonrasında oluşturduğu tadilat molozları, mobilya atıkları ve benzeri atıklar da kaldırılıyor. Çalışmalarda yalnızca görünür alanlarla sınırlı kalınmayarak, cadde ve sokakların köşe noktaları ve ulaşılması zor alanlarda ince temizlik gerçekleştiriliyor. Mahallelerin ihtiyaçlarına göre planlanan program doğrultusunda çöp toplama araçları, kamyonetler, süpürge araçları, arazözler, jetting araçları, çöp taksi ve iş makineleri kullanılıyor. Beylikdüzü Belediyesi, günlük temizlik hizmetlerini kesintisiz sürdürürken yaz dönemine özel toplu temizlik çalışmalarıyla ilçenin tüm mahallelerinde detaylı temizlik uygulamalarına devam edecek.