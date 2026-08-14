Ankara Keçiören Belediyesi, 14-16 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali ve Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası öncesinde lansman programına ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi öncülüğünde 14-16 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Keçiören 3. Büyük Geleneksel Karakucak Güreş Festivali ile Keçiören Büyükler Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası öncesinde lansman programı düzenlendi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansmanda, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden güreş camiasının temsilcileri bir araya geldi.

Programda, ata sporu olan güreşe verdiği desteklerden dolayı Başkan Özaslan'a sembolik altın kemer takdim edildi. Başkan Dr. Mesut Özarslan, Keçiören'e yeni bir er meydanı inşa edeceklerinin müjdesini de paylaştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra; Dünya Güreş Birliği Temsilcisi Onur Şimşek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Başpehlivan ve Milli Güreşçi Feyzullah Aktürk, Geleneksel Karakucak Güreşleri Milli Takım Teknik Direktörü Sefa Üngör, milli güreşçiler ile 33 ülkeden gelen geleneksel güreş federasyonlarının başkanları, yöneticileri ve sporcuları katıldı.

'ATA SPORUMUZ GÜREŞE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Türk ata sporu güreşe destek vermeye devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: 'Allah'ımıza şükürler olsun ki biz Keçiören'imizde bundan üç sene önce Karakucak Güreşlerini başlattık. Birincisini ve ikincisini kazasız belasız, büyük bir coşkuyla tamamladık. Bu organizasyonu daha nasıl büyütebiliriz diye düşünürken Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuz sağ olsun bize el verdi, omuz verdi. Dediler ki, 'Madem siz böyle güreşler yapıyorsunuz, ikincisini de sizin orada düzenleyelim ve bütün dünyaya hem Keçiören'in hem de ülkemizin bu spora verdiği değeri ortaya koyalım.' Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız İbrahim Türkiş'e ve Başkan Vekilimiz Şahin Hopur'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biz güreşi atalarımızdan bize bırakılan en büyük emanet olarak görürüz. Biliriz ki minderlerde şanlı Türk bayrağını ayağa kaldıracak olan o yiğitlerin başlangıç noktası Karakucak Güreşleridir. Biz biliriz ki Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandıracak pehlivanların yetiştiği ilk harman yerlerinden biri Karakucak Güreşleridir. Biz buna ehemmiyet veriyoruz ve bu Karakucak Güreşleriyle inşallah buradan da minderlere çok yiğitler göndereceğimize inanıyoruz. Nasıl dünyada futbol, basketbol büyük ilgiyle izleniyorsa, biz de istiyoruz ki güreşi seven bir nesil yetiştirelim. Bu noktada güreş kulübümüzü kurduk. İki sene içerisinde başarılara imza atmaya başladık. Sağ olsun Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuz da yine aynı şekilde bizlere destek verdi. Şu anda hem Karakucak Güreşlerinde çalışmalarımızı sürdürüyor hem de yağlı güreşlere yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yağlı güreşlerde de adım atmaya başlayacağız.'