Konya'da Karatay Gençlik Meclisi Yaz Okulu, dolu dolu geçen yaz döneminin ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve Grup Yürüyüş konserinin yer aldığı muhteşem bir kapanış programıyla sona erdi.

KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Gençlik Meclisi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yaz Okulu'nun kapanış programı, Mevlâna Kültür Merkezi Açık Sema Alanı'nda gerçekleştirildi.

Programa; AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkan Yardımcısı Uğur Şakraker, Karatay Belediyesi meclis üyeleri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Yaz Okulu kapsamında öğrenciler, altı hafta boyunca eğitimden spora, sanattan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok etkinliğe katıldı. Kur'an-ı Kerim, ilmihal ve dini bilgiler derslerinin yanı sıra bilimsel ve geleneksel sanatlara yönelik atölyelere katılan öğrenciler; sportif faaliyetler, geziler ve çeşitli sosyal etkinliklerle yaz tatilini dolu dolu geçirdi.

Kapanış programı, Yaz Okulu süresince gerçekleştirilen faaliyetlerden kesitlerin yer aldığı tanıtım videosunun gösterimiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan Esmaü'l Hüsna gösterisi, şiir dinletileri, tiyatro gösterisi ve koro performansı izleyicilerle buluştu.

Haftalar boyunca hazırlık yapan öğrenciler, emeklerini sahnede sergilerken aileleri ve programa katılan vatandaşlar da gençlerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilerin sahnelediği 'Ulu Hakanı Anlamak' isimli tiyatro gösterisi beğeniyle izlenirken, Yaz Okulu Korosu da performansıyla programa renk kattı. Gecenin finalinde ise gençlerin heyecanla beklediği Grup Yürüyüş sahne aldı. Konser, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, onların iyi yetişmesi için yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi.