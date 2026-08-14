İzmir'den Urla ve Mordoğan'a günübirlik yaz seferleri sürüyor. 27 Haziran'da başlayan seferlerden bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi yararlanırken, hava ve deniz koşullarının uygun olması halinde seferler 21 Eylül'e kadar devam edecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı şirketi İZDENİZ AŞ tarafından 27 Haziran'da başlatılan yaz seferleri, ağustos ayında da İzmirlileri Urla ve Mordoğan'la buluşturmayı sürdürüyor. Cumartesi ve pazar günleri düzenlenen seferler, yoğun ilgi görüyor. Kent merkezinden deniz yoluyla hareket eden yolcular, günübirlik tatilin keyfini çıkarıyor. Hava ve deniz koşullarının uygun olması durumunda 21 Eylül'e kadar devam edecek seferler; denize girmek isteyenlerin yanı sıra Urla ve Mordoğan'ın sokaklarını, tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve yerel lezzetlerini keşfetmek isteyenlere de alternatif bir rota oluşturuyor. Yaz seferlerinden bugüne kadar yaklaşık 20 bin kişi yararlandı.

URLA'DA DENİZİN VE SAHİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Urla'ya ulaşan yolcular, ilçe merkezine yakın konumdaki Kum Denizi Plajı'nda denize girebiliyor. Bir kilometrelik sahil şeridi, yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile erişilebilirlik düzenlemelerine sahip Kum Denizi, günübirlik ziyaretçilerin öne çıkan durakları arasında yer alıyor. Yolcular ayrıca kısa bir ulaşımın ardından Çeşmealtı ve Klizman sahillerini de tercih edebiliyor. Urla'nın tarihi sokakları, Sanat Sokağı, Malgaca Pazarı ve sahil hattı da ilçeyi keşfetmek isteyen ziyaretçilere farklı seçenekler sunuyor.

MORDOĞAN'DA DOĞA VE DENİZ KEYFİ

Mordoğan'a giden yolcular ise iskele çevresindeki sahil alanlarının yanı sıra Kocakum, Ardıç ve Ayıbalığı koylarında denizin tadını çıkarabiliyor. İlçenin sahil şeridi, balıkçı tekneleri, sakin sokakları ve doğal koyları, günübirlik tatil yapmak isteyenlere huzurlu bir atmosfer sunuyor.

Yaz seferlerinin biletleri yalnızca bilet.izdeniz.com.tr adresinden çevrim içi olarak satın alınabiliyor. İskelelerde bilet satışı yapılmıyor ve İzmirim Kart ile turnikelerden geçiş sağlanamıyor. Çevrim içi bilet alan yolcular, kısa mesajla gönderilen bağlantı üzerinden eriştikleri kare kodlu biniş kartlarıyla gemiye binebiliyor. Ebeveyniyle birlikte seyahat eden 3-7 yaş arasındaki çocuklara bilet ücretinde yüzde 50 indirim uygulanıyor. Üç yaş ve altındaki çocuklar ise seferlerden ücretsiz yararlanabiliyor.