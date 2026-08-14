Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Cumhuriyet Bulvarı Fevziye Camii bölgesinde yönünü bulmakta zorlanan görme engelli bir vatandaşa destek oldu. Ekipler, vatandaşı güvenli bir şekilde gitmek istediği adrese ulaştırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin görevleri sırasında yalnızca kamu düzenini sağlamakla kalmıyor, ihtiyaç duyan vatandaşların da yanında oluyor. Cumhuriyet Bulvarı Fevziye Camii bölgesinde Gölcük'ten geldiği öğrenilen görme engelli bir vatandaş, gitmek istediği adresi bulamadığı için Büyükşehir Zabıtası'ndan yardım istedi.

GİDECEĞİ ADRESE GÜVENLE ULAŞTIRILDI

Vatandaşın talebini vakit kaybetmeden değerlendiren zabıta ekipleri, görme engelli vatandaşı yalnız bırakmadı. Ekipler, vatandaşa gitmek istediği adrese kadar eşlik ederek güvenli bir şekilde ulaşımını sağladı. Yapılan destek sayesinde vatandaş yolculuğunu sorunsuz şekilde tamamladı.

Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Kocaeli hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Zabıtası; kamu düzeninin sağlanması, trafik denetimleri, ticari faaliyetlerin kontrolü ve vatandaş taleplerinin karşılanması gibi görevlerini özveriyle yerine getiriyor. Kentin dört bir yanında görev yapan ekipler, yalnızca kuralları uygulayan değil, ihtiyaç anında vatandaşın ilk başvurduğu güven kapılarından biri olmayı sürdürüyor.

Kocaeli genelinde 7/24 görev yapan ekipler, yalnızca denetim yapan bir birim değil, ihtiyaç anında vatandaşın güvenle başvurduğu destek noktası olmayı sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na yönelik acil ihbar, talep ve şikâyetler için vatandaşlar, günün her saati ALO 153 hattı üzerinden iletişim kurabiliyor.