Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iş arayanlarla işverenleri buluşturan Bursa İş Ofisi, Karacabey Şubesi'ndeki yeni hizmet noktasında vatandaşlara kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bursa İş Ofisi, iş gücü piyasasının ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Nitelikli iş gücünün doğru alanlara yönlendirilmesine yardımcı olan Bursa İş Ofisi, şehir genelindeki çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi (AKKM) yerleşkesinde bulunan Bursa İş Ofisi, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer-Görükle, Orhangazi, Gemlik ve Kestel'de de özel ofisleriyle kariyerine yön vermek isteyen vatandaşlara danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunuyor. İş arayanlar ile işverenler arasında köprü kurarak istihdama erişimi kolaylaştıran Bursa İş Ofisi, vatandaşların iş başvurularını almanın yanında işverenlerden gelen personel talepleri doğrultusunda uygun adayların yönlendirilmesini de sağlanıyor.

KARACABEY ŞUBESİ YENİ ADRESİNDE

Karacabey'de vatandaşların istihdama erişimini kolaylaştıran Bursa İş Ofisi Karacabey Şubesi, bundan böyle Drama Mahallesi İsmail Hakkı Bilgin Caddesi'nde (Sevgi Yolu) bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Binası'nda hizmet verecek.

Karacabey'deki yakınları aracılığıyla Bursa İş Ofisi'nin ilçede hizmet verdiğini öğrendiğini belirten Ceyda Ülker, kısa sürede kayıt yaptırarak iş başvurularına başladığını söyledi. 'Kariyer planlama sürecimde bana destek oldular. Bursa İş Ofisi sayesinde işe başladım' diyen Ülker, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Bursa İş Ofisi personeline teşekkür etti. Bursa İş Ofisi'ni sosyal medya aracılığıyla öğrendiğini belirten Kaan Kahraman ise Bursa İş Ofisi aracılığıyla başvuru yaptığı iş yerlerinin daha olumlu geri dönüşler yaptığını ifade etti. Bursa İş Ofisi'nin özellikle ilçenin gençlerine iş imkanı sağlamak açısından son derece yararlı olduğunu belirten Kahraman, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.