Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD eğitimlerini tamamlayan arama-kurtarma ekiplerine sertifika verdi. Büyükakın, Kocaeli'yi afetlere hazırlıklı hale getirmek için çalıştıklarını belirtirken, depremlerde kaybedilenleri andı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD tarafından düzenlenen arama-kurtarma eğitimlerini tamamlayan ekipler için gerçekleştirilen sertifika ve arma takdim törenine katıldı. Başkan Büyükakın, ekiplerin afet sonrası hızlı hareket etmesinin takdire şayan olduğunu belirtirken, asıl önceliğin afetlere hazırlık süreci olduğunu vurguladı: 'Buradaki zorlukları da hep birlikte aşacağız.'

Büyükşehir Belediyesi, 'dirençli şehir' vizyonu kapsamında Kocaeli'yi olası afetlerden en az şekilde etkilenecek bir geleceğe hazırlıyor ve arama-kurtarma ekiplerini sürekli hazır tutuyor. AFAD'ın akredite eğitimlerini tamamlayan ekipler, törenle sertifika ve armalarını aldı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE KAYBEDİLENLER ANILDI

Antikkapı Restoran'da düzenlenen törende, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı ve AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan katıldı.

Başkan Büyükakın, 6 Şubat depremlerinde yaşanan süreci anlatarak, gönüllü teşkilatların sahadaki varlığının can kayıplarını azaltmada ve enkazın hızlı kaldırılmasında belirleyici rol oynadığını söyledi. Büyükakın, 'Çadır ve konteyner kentlerin kurulması, acil ihtiyaç alanlarının hayata geçirilmesi çok kısa sürede tamamlandı. Bu süreç, milletimizin gönül köprülerinin hâlâ ayakta olduğunu gösteriyor' dedi.

Başkan Büyükakın, afet sonrası müdahalenin önemine işaret ederken, esas hedefin afet öncesi hazırlık olduğunu belirtti: 'Şehirleri depreme hazırlamak, bina kaynaklı can kayıplarının önüne geçmek için kentsel dönüşüm olmazsa olmazımızdır. Ekonomik kaygılar nedeniyle direnç yaşansa da bu süreci hızlandırmalıyız. Afet öncesini de planlamalıyız.'

EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

Geçtiğimiz yıl AFAD eğitimlerine katılan 376 kişiden 266'sı, ağır seviye eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika ve armalarını aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden 116 personel ağır seviye eğitimi alırken, hafif seviye eğitimlerini Kocaeli İhtisas OSB, ANDA, Gebze OSB, DK9, Ford Otosan ve Yapı Kredi YAKUT ekipleri tamamladı.

Törende Başkan Büyükakın, Vali Aktaş ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Akarı, belge ve armaları eğitimlerini başarıyla tamamlayan ekip üyelerine takdim etti.