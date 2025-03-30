Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yağmur hasadı projesi ile yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırdıklarını duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalarla suyun doğru kullanılması, tasarruf tedbirleri gibi konularda önemli çalışmalara imza atarken bunlardan bir tanesi de yağmur ve kar sularının değerlendirilmesi uygulaması olan ‘yağmur hasadı’ oldu. Bu kapsamda kentin değişik bölgelerinde yağmur hasadı yapılarak yağmur ve kar sularının yer altına yönlendirilmesi yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde muhtelif bölgelerde gerçekleştirilen proje sayesinde geri dönüşüm anlamında önemli bir kazanım sağladıklarını ifade ederek şunları kaydetti: “Yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla KASKİ’miz tarafından yağmur hasadı projesi, çölleşme ve kuraklıkla mücadele yöntemlerinden birisi olarak kullanılıyor.

Açık kanal bulunmayan veya teknik olarak cazibeli akış ile kotun kurtarmadığı bölgelerde, yağmursularını atık su hattına vermek yerine, yer altı su rezervlerine katkıda bulunmak ve geri kazanım sağlamak amacıyla yağmur hasadı imalatı yaparak yeşil alana drenaj edildi. Böylelikle yer altı kaynaklarımızı daha güçlü hale getirmeye çalıştık. Mevcut su kaynaklarını korumak, bunun yanı sıra yeni su kaynaklarına ulaşmak için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”