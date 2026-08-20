Antalya Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile SKUT (Suda Arama Kurtarma) Derneği arasında iş birliği yapılması planlanıyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir kent oluşturmak amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini güçlendiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in 'Afetlere Dirençli Kent Vizyonu' doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Birimi ile SKUT Derneği ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

AFETLERDE EN ÖNEMLİ GÜÇLERDEN BİRİ SİVİL TOPLUM

Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Mutlu Gürler, afet çalışmalarında sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, 'Afet arama kurtarma çalışmalarındaki en önemli paydaşlarımızdan biri sivil toplum kuruluşlarıdır. Arama kurtarma köpekleri ve su altı arama kurtarma konusunda uzmanlaşmış SKUT Derneği'ni burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 17 Ağustos Marmara Depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay depremleri başta olmak üzere birçok büyük depremde sahada görev yapmış bir yer bilimci olarak bu alandaki ihtiyacı çok iyi biliyorum. SKUT'un çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Antalya'da Zeyna ve Tina gibi iki eğitimli arama kurtarma köpeğinin bulunması bizim için son derece değerli. Kentimizde birlikte çalışabileceğimiz güçlü bir derneğin olması afetlere hazırlık açısından çok önemli' dedi.

'BU CANLAR BİRÇOK HAYATIN KURTARILMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ'

SKUT Derneği Başkanı Mustafa Bilyaz ise arama kurtarma köpeklerinin afet sahasındaki önemine vurgu yaparak, 'Birçok teknolojik cihaz arama kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstleniyor ancak bu canlarımızın sahip olduğu doğal yetenek ve hassasiyetin yeri çok farklı. Enkazlarda birlikte görev yaptığımız süreçlerde arama kurtarma köpeklerimiz birçok hayatın kurtarılmasına öncülük etti. Antalya'da böyle bir ekibin içinde yer almak ve bu yapıyı oluşturmak bizim için çok kıymetli. Dileğimiz bir daha büyük afetlerle karşılaşmamak ancak ihtiyaç duyulduğunda Zeyna ve Tina ile birlikte sahada görev almak ve başarılı çalışmalar gerçekleştirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz' diye konuştu.

ZEYNA VE TİNA EĞİTİMLERDE VE AFETLERDE GÖREV ALACAK

İş birliği protokolünün imzalanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Birimi ile SKUT Derneği tarafından ortak çalışma ve eğitim programı oluşturulacak. Bu kapsamda Zeyna ve Tina'nın eğitim ve tatbikatların yanı sıra ihtiyaç halinde afet bölgelerinde yürütülecek arama kurtarma çalışmalarında da görev alması planlanıyor. Böylece Antalya'nın afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.



