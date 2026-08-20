2024 yerel seçimlerinde verdiği vaatleri hayata geçirme oranında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli'de ilçe belediye başkanları arasında zirveye oturdu.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçerken, belediye başkanlarının seçim döneminde açıkladıkları vaatlerin ne kadarının hayata geçirildiğini takip eden 'Ne Dedi Ne Yaptı' platformu, Kocaeli'deki belediye başkanlarının vaat karnelerini açıkladı.

AK Parti Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ortaya çıkan tabloyla dikkat çekti. Bıyık'ın seçim beyannamesinde yer alan 79 vaadin 50'si tamamlanırken, 17'si devam ediyor. Bıyık'ın 12 vaadi ise henüz gerçekleştirilmedi.

Söz konusu verilere göre Darıca Belediyesi'nin tamamlanan vaat oranı yüzde 63,3 olarak hesaplandı.

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Ortaya çıkan yüzde 63,3'lük oran, Başkan Muzaffer Bıyık'ı Kocaeli'deki ilçe belediye başkanları arasında ilk sıraya taşıdı.

Siyasi açıdan da dikkat çeken bu sonuç, Başkan Bıyık'ın 2024 yerel seçimlerinde Darıcalılara verdiği sözlerin önemli bölümünü hayata geçirdiğini ortaya koydu.