MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 7'nci ve son ayak yarışları, Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlendiMUĞLA (İGFA) - Micro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 ayrı kategoride 58 sporcu mücadele ettiği organizasyon Spor Toto, ICRYPEX, Motul, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla gerçekleştirildi.

İki gün boyunca tüm kategorilerde üçer yarışın yapıldığı organizasyon sonunda, micro kategoride Zayn Sofuoğlu birinciliği, Bulut Tırınk ikinciliği ve Ali Ersin Yücesan üçüncülüğü kazanırken, mini kategoride Can Özler birinci, Ali Fuat Miras ikinci, Rüzgar Evci üçüncü oldular.

Junior kategoride Erin Ünlüdoğan birinci, Demir Sağım ikinci, Oğuz Aydoğan ise üçüncü sırada yer aldı.

Senior kategoride ise ilk üç sırayı Yağız Tekşan, Leyla Sulyak ve Kerim Sulyak oluştururken, senior kadınlarda Leyla Sulyak birinci ve Zeynep Çukurova ikinci olarak podyuma çıktı.

Master kategoride ise Murathan Gür birinciliği, İlyas Vurgeç ikinciliği, Mehmet Çınar üçüncülüğü elde ederken, takımlar birincisi Dynamic Racing Team oldu.