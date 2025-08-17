İzmir Karşıyaka Sanat Derneği, başarılı çalışmalarıyla büyük takdir toplayan Türk Sanat Müziği Korosundan sonra Türk Pop Müziği Korosu kurma kararı aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Karşıyaka Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun şefi olan Mehtap Gönüldaş, eylül ayında çalışmaları programladıkları Türk Sanat Müziği Korosunun yanı sıra bu yıl ilk kez Türk Pop Müziği Korosu kuracaklarını açıkladı. İsteğin pop müziğine gönül veren amatör seslerden geldiğini belirten Mehtap Gönüldaş, “Bunun için de çalışmalarımızın adresi Bostanlı’da Gode Cengiz Spor tesisleri olacak.

Bu konuda hem derneğimizin hem de Bostanlıspor Kulübü Başkanı olan Avni Erboy’un bize destekleri çok fazla oluyor. Her konuda da imkan yaratıyor. Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Koromuzun geçmiş dönemlerde büyük ilgi gören, takdir toplayan konserlerini bu yıl yurt dışına taşımak istiyoruz. Yaz ayında aldığımız yurt dışı festivallerdeki konser tekliflerini son an vize sorunu nedeniyle geri çevirmek zorunda kaldık. Bu yıl kesin olarak gideceğiz. Ekibimize yeni kuracağımız Karşıyaka Sanat Derneği Pop Müziği Korosunu da ekleyeceğiz. Onlarla da ilk sınavımızı yurt dışında vermek istiyoruz” dedi.