Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 bin 200 metrekarelik bir inşaat alanına sahip Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi çalışmalarında sona geldi. Merkez, kentin en yoğun nüfuslu mahallelerinden Mevlana Mahallesi’nde ihtiyaçlara cevap verecek. KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insan odaklı’ hizmet vizyonu doğrultusunda Kayserililerin kent yaşamındaki konforunu arttıracak önemli yatırımları hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçeler dâhil kentin muhtelif bölgelerinde vatandaşlara hizmet verecek yeni tesislerin yapımını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın insanı merkeze alan projeleri arasında yer alan ve kentin 3 farklı noktasında inşa çalışmaları süren sosyal yaşam merkezi projesinden biri olan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi’nde titiz ve gayretli çalışmalarda son aşamaya gelindi.

KENTİN EN YOĞUN NÜFUSLU MAHALLESİ’NE NOKTA ATIŞI HİZMET

Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde 3 bin 200 metrekarelik bir inşaat alanında hayata geçirilen Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi’nde de hummalı çalışmalar tamamlanma noktasına ulaştı.

Kentin yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Mevlana Mahallesi’nde önemli bir ihtiyacı karşılaması hedeflenen Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek derslikler, seminer salonu, kütüphane ve kafeterya ile vatandaşlara hizmet verecek. Tesis içerisinde ayrıca farklı büyüklüklere sahip dükkânlar da bulunuyor.

Sosyal Yaşam Merkezleri ile birlikte eğitim alanları, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphaneleriyle her türlü ihtiyaca cevap verecek çok amaçlı tesislerin, bölge sakinlerine etkin ve kaliteli hizmet sunması hedefleniyor.