Ulusal ve uluslararası başarılarıyla Karatay’ın gururu olan Karatay Belediyespor Minikler ve Büyükler Masa Tenisi Takımı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret ettiKONYA (İGFA) - İşitme engellilerden özel sporculara, minikler kategorisinden paralimpik branşlara kadar birçok farklı alanda sergiledikleri performansla dikkat çeken Karatay Belediyespor Masa Tenisi Takımı, elde ettikleri başarıları Başkan Kılca ile paylaştı.

Ziyaret sırasında sporcular ve antrenörler, hem bireysel hem de takım olarak kazandıkları kupaları Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya takdim etti. Başkan Kılca, sporcuları tek tek tebrik ederek, verdikleri emeklerden dolayı antrenörlere de teşekkür etti.

Ziyarette sporcularla yakından ilgilenen Başkan Kılca, Karatay Belediyesi’nin spora ve sporcuya yönelik vizyonunu anlattı.

Başkan Hasan Kılca, ilçedeki çocukların spor alanındaki yeteneklerini keşfetmek için okullarda düzenlenen turnuvaların büyük önem taşıdığını belirtti.

Turnuvalarda öne çıkan öğrencilerin antrenörler tarafından takip edildiğini ifade eden Başkan Kılca, yetenekli gençlerin Karatay Belediyespor Kulübü'ne kazandırıldığını söyledi.

Sporun gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade eden Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak sporcuların her adımda yanlarında olduklarını söyledi.

Karatay Belediyespor Masa Tenisi Takımı Antrenörü Ufuk Aydın ise, Karatay Belediyesi’nin spora ve genç yeteneklere verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Antrenör Aydın, çocukları spora kazandırmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, "Sadece saha içinde değil, onların sevinçlerine de ortak olup başarılarını yürekten paylaşıyorlar. Bu sistem sayesinde keşfedilen birçok çocuğumuz, Karatay Belediyesi’nin sunduğu imkanlarla hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Sporla tanışan çocuklarımız gelişiyor, özgüven kazanıyor. Bu durum biz antrenörler ve aileler için son derece kıymetli. Karatay Belediyesi’nin bu yaklaşımı sayesinde çocuklarımız kendilerine güveniyor, hedef koyuyor ve başarıya koşuyor" diye konuştu.