Düzce’de bir akaryakıt istasyonunda, Erkan Ocaklı’nın “Çayır Biçiyom Çayır” şarkısına kendini kaptıran bir vatandaşın enerjik dansı, hem istasyon çalışanlarını hem de diğer müşterileri neşelendirdi. Renkli anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de bir akaryakıt istasyonunda sıradan bir gün, Karadeniz müziğinin coşkusuyla unutulmaz bir ana dönüştü.

Erkan Ocaklı’nın sevilen şarkısı “Çayır Biçiyom Çayır” hoparlörlerden yankılanırken, yakıt almak için istasyona gelen bir vatandaş, müziğin ritmine kapılarak adeta kendinden geçti.

İstasyonun içinde kendine özgü figürlerle dans eden sürücü, enerjik hareketleriyle çevredeki herkesin dikkatini çekti. İstasyon çalışanları ve diğer müşteriler, bu neşeli performansı gülümseyerek izledi. O anlar, bir başka müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Dansını tamamlayan vatandaş, alkışlar eşliğinde otomobiline binerek istasyondan ayrıldı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, binlerce beğeni ve yorum alarak “gülümseten an” olarak hafızalarda yer edindi.