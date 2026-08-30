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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen program, Ağrı'da resmi tören ve anma etkinlikleriyle sürdürüldü.

Şehitlik ziyaretinin ardından program Ağrı Valiliği'nde devam etti. Valilik Makamında düzenlenen tebrikat töreninde Vali Önder Bozkurt, il protokolünün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebriklerini kabul etti.

Kutlama programının devamında Vali Önder Bozkurt ve beraberindeki protokol üyeleri Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılırken, vatan uğruna hayatını kaybeden aziz şehitler dualarla anıldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolünün katılımıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Hava Şehitliği ziyaret edilerek aziz şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Ağrı'da düzenlenen resmi programda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi, Hava Şehitliği ziyaret edildi ve Valilikte tebrikat töreni düzenlendi.

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