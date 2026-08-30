Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Sultan Alparslan Camii, Karatay Şeyh Ulema Ovalı Camii ve Selçuklu Yelda Ak Camii'nde 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesi kapsamında 40 gün boyunca sabah namazına gelerek bisiklet almaya hak kazanan çocuklara bisikletlerini hediye etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesi kapsamında yaz tatilinde bisiklet almaya hak kazanan Karatay, Meram ve Selçuklu'daki çocuklara bisikletlerini hediye etti.

Meram Sultan Alparslan Camii, Karatay Şeyh Ulema Ovalı Camii ve Selçuklu Yelda Ak Camii'nde düzenlenen bisiklet dağıtım programına katılan Başkan Altay, çocukların uzun bir yolculuktan sonra bisikletleri almayı hak ettiklerini belirterek, 'Hakikaten zor bir işti. Şöyle bir kendimize bakarsak 40 gün üst üste namaza gittiğimiz pek vakii değildir ama onlar irade gösterdiler. Yaz aylarında özellikle saatin de çok erken olmasına rağmen bu iradeyi göstererek hak ettiler. Hak ettikleri hediyeleri vermek için biz de hazırlıklarımızı tamamladık' dedi.

'TÜM ÇOCUKLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Başkan Altay, 'Güle Oynaya Camiye Gel' projesiyle çocukların zihninde güzel bir hatıra bırakmayı hedeflediklerini vurgulayarak, 'Aslında burada yapmaya çalıştığımız şey çocuklarımızın zihninde bir hatıra bırakmak; camiyle, cemaatle ilişkilerini sağlamış olmak. İnşallah bu bir başlangıç olur ve ömürleri boyunca cami cemaati olmaya devam ederler. Hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyoruz. Yaş grubunu seçerken aileler de beraber gelsinler diyerek seçmiştik. Onun için özellikle hanımefendilere teşekkür ediyoruz. Çokça camilerimizi şenlendirdiniz. Din görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Onlar da bu projenin en önemli paydaşları. İnşallah bundan sonra da çocuklarımızla ilgilenmeye devam edecekler. Ben tüm çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Çocuklardan trafik kurallarına uymaları konusunda ricada bulunan Başkan Altay, 'Lütfen kasklarınızı takmadan bisiklete binmeyin. Şehrimizde 680 km bisiklet yolu var. Bisiklet yollarını kullanın. Eğer akşam çıkmanız gerekiyorsa mutlaka yanınızda bir aydınlatma olsun ya da reflektörlü kıyafetler giyin. Lütfen bunlara da dikkat edelim. Vakit buldukça fırsat oldukça camiye gelmeye de devam edelim inşallah' diye konuştu.

'BURADA ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIMIZIN CAMİYE ALIŞTIRILMASI, SABAH NAMAZINA DEVAM ETMELERİ'

Karatay Şeyh Ulema Ovalı Camii'nde düzenlenen programa katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da çocukların 40 gün boyunca sabah namazına gösterdikleri devamlılığın takdire şayan olduğunu belirterek, 'Tabi burada önemli olan çocuklarımızın camiye alıştırılması, sabah namazına devam etmeleri. Velilerimize de teşekkür ediyorum, onlar da her sabah çocuklarımızı camiye getirdi. Emeği geçen imamlarımıza ve din görevlilerimize teşekkür ediyorum. Her yıl devam eden bu programdan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da bisikletlerinin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Bisikletlerine kavuşan çocuklar da hediyelerini büyük bir heyecanla karşıladı. 40 gün boyunca sabah namazına katılarak güzel bir alışkanlık kazandıklarını dile getiren çocuklar, bisikletlerini teslim almanın sevincini yaşarken trafik kurallarına uyacaklarını da ifade etti.