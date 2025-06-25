Kocaeli'de İzmit Belediyesi, haziran ayında hayatını kaybeden edebiyatın unutulmaz kalemlerini “Haziran’da Ölmek Zor” adlı özel anma gecesiyle saygıyla anacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, “İzmit Unutmaz” etkinlikleri kapsamında edebiyat dünyasının büyük ustalarını saygıyla anmak üzere özel bir geceye imza atıyor. 27 Haziran Cuma akşamı Mimarlar Odası Tarihi Bina’da gerçekleşecek “Haziran’da Ölmek Zor” isimli anma programında, Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Cahit Zarifoğlu, Peyami Safa, Cemil Meriç, Ahmet Muhip Dıranas ve Ahmet Haşim gibi haziran ayında aramızdan ayrılan edebiyatçılar anılacak.

TÜM SANATSEVERLER DAVETLİ

İzmit Belediyesinin kültür-sanat alanındaki paydaşları Aydili Sanat Derneği ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) etkinliğe şiir yorumlarıyla katkı sunarken, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası da usta kalemlerin dizelerinden bestelenmiş eserlerle geceye müzikal bir derinlik kazandıracak. Söz ve müziğin iç içe geçtiği bu özel gece, izleyicilere ustaların edebi mirasını yeniden hatırlatmayı, kentin kültürel hafızasını canlı tutmayı ve yeni kuşakları edebiyatla buluşturmayı amaçlıyor. İzmit Belediyesi, tüm edebiyat ve sanatseverleri ortak bir duyguda buluşmaya, ustalara hep birlikte saygı göstermeye davet ediyor.