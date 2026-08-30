Ankara Keçiören'de cadde ve meydanlar Türk bayraklarıyla donatılırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ve birlik mesajlarıyla kutlandı.

ANKARA (İGFA) - Cadde ve meydanların Türk Bayrakları ile donatılmasıyla kırmızı beyaza bürünen Keçiören'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenledi. Keçiören Belediyesi önünde gerçekleştirilen törene Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Özarslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Zafer Bayramı'nın coşkusu hep birlikte yaşandı.

'30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!'

Çelenk sunma töreninde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan şunları söyledi: 'Bizler bugün burada, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde, zaferlerle yoğrulmuş bu aziz Türk yurdunda; bize emanet edilen değerler, milli manevi olgular ve kültür kodlarıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizim aziz milletimiz çok yücedir. Yüceliğini damarlarındaki asil kandan alır. Bizler asaletiyle dünyaya insanlık davası veren ve her daim insanlığın yanında duran aziz bir milletiz. O dönemleri hatırladığımızda ülkemizde kimliğimize, hürriyetimize ve namusumuza el uzatmaya çalışanlara karşı aziz atalarımız ne yaptı? Buna bir 'Dur!' dedi. O anda 'Ya istiklal ya ölüm!' dedi. Kendi istiklali için, gelecek nesillere bırakacağı istikbal için, bu vatan coğrafyasını, insanlık bilmeyen tek dişi kalmış canavardan kurtaran bizim atalarımızdır. Onlar hiçbir zaman geriye dönmeyi düşünmediler. Yeter ki bu aziz vatan hür kalsın, hürriyet doğrultusunda gelecek nesillere bırakacağımız aziz bir vatan coğrafyası olsun istediler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve yanı başındaki silah arkadaşları orada canlarını siper ettiler, şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Bunun bir tek amacı vardı: Bu aziz vatan coğrafyası ve bu eşsiz şanlı Türk bayrağımız. Onun için bizler, bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Bu bayramları her seferinde burada sizin gibi çok kıymetli insanlarla bir arada, böyle onurlu ve gururlu bir şekilde anmanın sevincini yaşıyoruz. Biz diyoruz ki Mustafa Kemaller, Rıfat Börekçiler hiçbir zaman ölmeyecek. Aziz şehitlerimizin kanları toprağımızda çok büyük bir direnç verecek. O gazilerin yiğit evlatları her zaman bu vatan coğrafyasında olacak. Yüce Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yüce Allah'ım nicelerine erdirsin. Ne mutlu Türk'üm diyene!'

30 AĞUSTOS'A ÖZEL 'VEDA' FİLMİ GÖSTERİMİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında etkinlikler, 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Keçiören Belediyesi önünde gerçekleştirilecek 'Veda' filmi gösterimiyle devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve çocukluk arkadaşı Salih Bozok'un anılarını konu alan film, Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde izleyicilere Cumhuriyet'in kuruluş hikâyesine yeniden tanıklık etme fırsatı sunacak.