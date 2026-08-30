Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Bursa'nın Fethinin 700'üncü Yılı' etkinlikleri çerçevesinde 3 Temmuz'da başlattığı '700'üncü Yıl İlçe Şenlikleri', 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla Gökdere Millet Bahçesi'nde düzenlenen kapanış şenliğiyle tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen '700'üncü Yıl İlçe Şenlikleri' ile fetih coşkusunu kentin 17 ilçesine taşıdı.

Şenliklerin finali, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla Gökdere Millet Bahçesi'nde yapıldı. Şenliklere Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya vekaleten Başkan Vekili Kevser Öztürk katıldı. Şenlik alanında açılan stantlarda kadın dernekleri ve kooperatifleri, el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Büyükşehir ekiplerince çocuklara özel atölye çalışmaları ve animasyon gösterileri tertip edildi. Alanda kurulan 'planetaryum' gökyüzü çadırı da özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Şenlikler kapsamında sahne gösterileri de icra edildi. Mehter konseriyle başlayan program; sihirbaz gösterisi ve Kahoot yarışmasıyla devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun da yaşandığı programda, vatandaşlar gün boyunca düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Programda sahne alan Rumeli Semih ve Duygu Akpınar ise kulakların pasını sildi. Sevilen şarkılarını Bursalılarla birlikte seslendiren sanatçılar, Gökdere Millet Bahçesi'ni dolduran vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kapanış şenliğinde fetih gururu ve Zafer Bayramı coşkusunu birlikte yaşayan Bursalılar, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.