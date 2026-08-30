İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Beydağ Beyköy'de yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla tamamladığı Beyköy Sulama Tesisi hizmete girdi. 347 tonluk sulama havuzu ve bin metrelik kapalı iletim hattından oluşan tesis, 182 dekarlık tarım arazisini suyla buluşturdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ'ın Beyköy Mahallesi'nde üreticilerin yıllardır yaşadığı sulama sorununu çözüme kavuşturdu.

Beyköylü üreticilerin talebi üzerine Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Beyköy Sulama Tesisi hizmete alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve Beyköy Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Semerci ile birlikte tesisi inceledi. Havuzu besleyen su kaynağını da yerinde gören Başkan Tugay, yatırımın bölgedeki üreticiler için önemine şu sözlerle dikkat çekti.

'Beyköy'de üreticilerimizin yıllardır yaşadığı sulama sorununu çözmek için verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Suyun kaybolmadan, verimli ve adil bir şekilde üreticilerimize ulaşmasını sağlamak bizim için çok önemli. Bu yatırımla hem çiftçimizin emeğini koruyor hem de tarımsal üretimin devamlılığına katkı sunuyoruz. İzmir'in her ilçesinde üreticimizin yanında olmaya, toprağı suyla buluşturan yatırımlarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

Daha önce açık kanallar ve toprak yollar üzerinden bahçelere ulaştırılan su, yeni tesisle birlikte 347 tonluk sulama havuzu ve bin metrelik kapalı iletim hattıyla daha verimli kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 26 futbol sahası büyüklüğündeki 182 dekarlık tarım arazisini suyla buluşturan tesis, 185 çiftçi ailesine doğrudan katkı sağlayacak. Tesisin devreye alınmasıyla ilk etapta 60 hane sulama suyunu kullanmaya başladı.

SU KAYIPLARI ÖNLENİYOR, ÜRETİM ALANI GENİŞLİYOR

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Merve Kavak, projenin bölgedeki tarımsal üretimin verimliliğini ve ürün kalitesini artıracağını belirtti. Kavak, yatırımın atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasına da katkı sağlayacağını ifade etti. Kavak, 'Beydağ Beyköy Sulama Tesisi projemizi Cemil Başkanımızın öncülüğünde kısa sürede hayata geçirdik. Şu anda 60 hanemiz bu projeden faydalanmaya başladı. Açık sulama kanalını kapalı sisteme dönüştürerek su kayıplarının önüne geçmeyi ve çiftçimizin mevcut su kaynağından daha fazla yararlanmasını amaçladık' dedi.

Beyköy Muhtarı Mehmet Emin Semerci, üreticilerin uzun süredir beklediği sulama havuzunun kısa sürede hayata geçirilmesinden dolayı Başkan Tugay'a teşekkür etti. Muhtar Semerci, 'Tarımsal sulama için bir havuza ihtiyacımız vardı. Bu havuzun üreticilerimize çok şey kazandıracağını biliyorduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nda kendisine böyle bir ihtiyacımız olduğunu iletmiştik. Sağ olsun, sözünde durdu ve sulama havuzunu üreticilerimize kazandırdı' diye konuştu.

Yıllardır sulama suyu beklediklerini gözyaşları içinde anlatan üretici Mustafa Yüksel, 'Domates, biber, mandalina üretiyoruz, meyve ağaçlarımız var. Havuzun olduğu yere kadar su geliyordu, buralara gelmiyordu. Su yolda kayboluyordu. 30 senedir çekmediğimiz kalmamıştı. Şimdi çok memnunuz' dedi.