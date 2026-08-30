Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programlarına katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından gerçekleştirilen tebrikat töreni, gösteriler ve kortej geçişiyle Ayvalık'ta Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde Atatürk'ün huzuruna çelenk sundu.

Tören programının ardından tebrikat törenine katılan Başkan Mesut Ergin, daha sonra gerçekleştirilen gösteriler ve kortej geçişinde vatandaşlarla birlikte Zafer Bayramı'nın coşkusunu paylaştı.

Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Zafer, 'Zafer benimdir' diyebilenindir' sözünü hatırlatarak, 'Büyük Zafer'in 104. yılında Cumhuriyet Meydanı'nda Ata'mızın huzuruna çelenklerimizi sunduk, tebrikat törenine katıldık. Gösteriler ve kortej geçişiyle zaferin coşkusunu vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' dedi.