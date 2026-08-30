Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat Nehri kıyısında hayata geçirilen Karkamış Kuş Cenneti Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Doğa ve kültür turizmini aynı rotada buluşturacak projenin hizmete alınması öncesinde son hazırlıklar tamamlanıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'in doğal ve kültürel zenginliklerini turizme kazandırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Karkamış ilçesinde önemli bir destinasyon projesini daha tamamlanma aşamasına getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen bölgede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sahada yürütülen çalışmalar ve projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TARİH VE DOĞA AYNI ROTA ÜZERİNDE BULUŞACAK

Proje kapsamında Karkamış Antik Kenti, kuş gözlem alanları ve mesire yerleri; doğal yapıyla uyumlu yollar ve köprülerle birbirine bağlanacak. Oluşturulacak bütüncül turizm rotası sayesinde ziyaretçiler, bölgenin tarihi mirasını ve doğal zenginliklerini aynı güzergah üzerinde deneyimleyebilecek.

Birinci ve üçüncü derece sit alanlarını bünyesinde barındıran Karkamış Antik Kenti ile Fırat Nehri kıyısındaki sulak alanın birlikte ele alınmasıyla ilçenin kültür, doğa ve eko turizmindeki cazibesinin artırılması hedefleniyor.

KUŞ GÖZLEMCİLERİ VE DOĞA FOTOĞRAFÇILARI İÇİN ÖZEL ALANLAR

Karkamış Kuş Cenneti'nde bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu ile 2 bin metre uzunluğunda yaya yolu oluşturuluyor. Projede ayrıca 3 metre yüksekliğinde tünekleri bulunan 2 kuş gözlem kulesi, 6 metre yüksekliğinde bir gözlem kulesi, 25 metrelik köprü, seyir terası, giriş takı ile yönlendirme ve uyarı tabelaları yer alıyor.

Profesyonel kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için kısa vadede kamp alanları, uzun vadede ise karavan park alanlarının da tasarlanacağı bölgede, ziyaretçilerin doğal yaşama zarar vermeden gözlem yapabilmesine imkan sağlayacak bir altyapı kuruluyor.

238 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan statüsündeki Karkamış Kuş Cenneti, sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle dikkati çekiyor. Bölgede 238 kuş türü, 810 bitki türü, 38 amfibi ve sürüngen türü ile 16 balık türü bulunuyor.

İnceleme sonrası açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, bu memleketin kuşların diyarı olduğunu belirterek, 'Birçok ülkeyi ve şehri gezmiş biri olarak Karkamış'a baktığımda gerçekten dilim tutuluyor. Bir yanı antik kent olan bu ilçede şimdi de birçok kuş türünü barındırması özelliğini öne çıkaracak bir projenin son aşamasındayız. Karkamış muhteşem bir hazineye sahip. Bizler bunu görünür kılmak için çalışıyoruz.'