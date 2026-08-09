Bunlar da ilginizi çekebilir

Faili meçhul 2 cinayet daha aydınlatıldı

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilci Burak Akçapar Hollanda Büyükelçiliği görevine getirilirken, Ayşe Sözen Usluer de Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi oldu.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca yapılan atamalar kapsamında; Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen İzlanda Büyükelçiliği'ne, Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan Ukrayna Büyükelçiliği'ne atandı.

5 ilde kuvvetli yağış, Marmara ve Ege'de rüzgar alarmı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Türkiye'nin İzlanda, Ukrayna, Hollanda ve Cenevre'deki diplomatik temsilciliklerinde görev değişikliğine gidildi. Dört büyükelçi yeni görevlerine atandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.