Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Türkiye'nin İzlanda, Ukrayna, Hollanda ve Cenevre'deki diplomatik temsilciliklerinde görev değişikliğine gidildi. Dört büyükelçi yeni görevlerine atandı.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı, 8 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer aldı.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca yapılan atamalar kapsamında; Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen İzlanda Büyükelçiliği'ne, Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan Ukrayna Büyükelçiliği'ne atandı.
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilci Burak Akçapar Hollanda Büyükelçiliği görevine getirilirken, Ayşe Sözen Usluer de Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi oldu.