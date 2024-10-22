Karacabey’de ilçenin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek amacıyla modern bir kültür merkezi açılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kültür Merkezi, çok yönlü etkinliklere ev sahipliği yapacak alt yapısıyla ilçede önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Toplam 10.000 m2’lik alanın üzerine inşa edilen merkezin, 25 Ekim Cuma günü faaliyete geçmesi planlanıyor.

KARACABEY (İGFA) - Yeni Kültür Mezkezi Atatürk parkı içerisinde yer alacak ve 25 Ekim Cuma günü saat: 18.30 da resmi açılışı gerçekleştirilecek. Merkezin içerisinde sinema, tiyatro ve konferans salonlarının yanı sıra, sosyal alanlar, kütüphane ve çeşitli etkinlikler için alanlar bulunacak. Toplamda 10.000 m2’lik bir alana yayılan bu modern tesisin bölgenin kültürel cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Kültür Merkezi genç yeteneklere kendilerini geliştirebileceği bir platform sunarken sanatsal faaliyetler içinde çok amaçlı salonlar ve atölye çalışmaları için özel alanlar barındıracak. Ayrıca vatandaşlarında kullanıma açık sosyal alanlarıyla merkezin, Karacabey’de hem sanata hem de sosyal hayata yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

“KARACABEYLİLER İÇİN YENİ BİR BULUŞMA NOKTASI OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, kültür merkezinin ilçenin sosyal hayatına katkıları hakkında yaptığı açıklamada, “İlçemize kazandırılan bu tesis, Karacabey’in kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projedir. Bu merkez sayesinde sanat ve kültürün her dalına ev sahipliği yaparak, Karacabeyliler için yeni bir buluşma noktası oluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.