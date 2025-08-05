Karabük’ün Merkez ilçesine bağlı Yeşilköy mevkiinde çıkan orman yangınına karşı Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yoğun bir mücadele veriyor. 3 helikopter, 20 arazöz, 1 iş makinesi ve 114 personelle havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Karabük’ün Yeşilköy mevkiinde başlayan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımına göre, yangına 3 helikopter, 20 arazöz, 1 iş makinesi ve 114 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını bir an önce kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

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https://twitter.com/OGMgovtr/status/1952742385349259610

Kaynak: İGF