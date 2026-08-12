ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da resmi törenle karşılandı. Abbas'ın 11-13 Ağustos 2026 tarihleri arasında Türkiye'de temaslarda bulunması bekleniyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.
Abbas için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmî karşılama töreni düzenlendi.
Törende iki ülkenin milli marşları okunurken, Abbas ve Erdoğan tören heyetini selamladı.
Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Türkiye-Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesindeki son gelişmeleri ve bölgesel konuları değerlendirmesi bekleniyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Resmî Karşılama Töreni https://t.co/mf0I3AgD7K— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 12, 2026