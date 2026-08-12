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Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Türkiye-Filistin ilişkilerinin yanı sıra Filistin meselesindeki son gelişmeleri ve bölgesel konuları değerlendirmesi bekleniyor.

Törende iki ülkenin milli marşları okunurken, Abbas ve Erdoğan tören heyetini selamladı.

Abbas için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmî karşılama töreni düzenlendi.

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