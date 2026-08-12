ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, düzenleme çalışmalarında gelinen aşama, yapay zekâ tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi ile lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin analizler ve reklamların etkileri gündeme alındı.

'GENÇLERİN KORUNMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Yılmaz, çalışmaların özellikle bağımlılık riskinin azaltılması, gençlerin korunması ve yasa dışı bahis ile kumara yönelik reklam politikalarının etkilerinin değerlendirilmesi açısından yol gösterici olmasının beklendiğini belirtti. Eylem Planı'nın önümüzdeki dönemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, devam eden çalışmaların tamamlanması, kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının hızlandırılması ve ihtiyaç duyulan hukuki ve teknik düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Toplantının, mevcut çalışmaların güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler doğrultusunda değerlendirilmesine ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların netleştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelenin kurumlar arası iş birliğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yılmaz ayrıca, Eylem Planı'nın hazırlanması ve uygulanmasına katkı sağlayan bakanlık, kurum ve kuruluşlara, teknik sekreterya görevini yürüten MASAK başta olmak üzere teşekkür etti.