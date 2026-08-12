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Milli Savunma Bakanlığı, F-16'nın kaza kırım nedeninin henüz belirlenmediğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, olay sırasında uçakta bulunan pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladı ve kurtuldu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını açıkladı. Uçaktaki pilotun atlayarak kurtulduğu bildirildi.

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