Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını açıkladı. Uçaktaki pilotun atlayarak kurtulduğu bildirildi.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, olay sırasında uçakta bulunan pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladı ve kurtuldu.
KAZA NEDENİ İNCELEME SONRASI BELİRLENECEK
Milli Savunma Bakanlığı, F-16'nın kaza kırım nedeninin henüz belirlenmediğini bildirdi.
Açıklamada, kazanın nedeninin yapılacak detaylı inceleme sonucunda ortaya çıkarılacağı belirtildi.