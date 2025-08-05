Adıyaman'da 65 yaşındaki bir vatandaş aşırı sıcak nedeniyle bayıldı. Vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman merkez Sümer Meydanı’nda, 65 yaşındaki bir vatandaş aşırı sıcak havaya dayanamayarak baygınlık geçirdi.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte yaşanan olay, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde büyümeden atlatıldı.

Baygınlık geçiren yaşlı adamın yardımına ilk olarak meydanda bulunan vatandaşlar koştu. Durumun 112 Acil Servis’e bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi meydanda yapılan yaşlı adam, daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adamın, sıcak çarpmasına bağlı olarak baygınlık geçirdiği tahmin edilirken yetkililer, özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarını yineledi.