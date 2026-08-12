Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İSKİ'ye ait Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne yönelik denetimde Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarjı yapıldığını tespit etti. İSKİ'ye idari para cezası uygulandı.

İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinden Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki ihbarlar üzerine denetim gerçekleştirdi.

Bakanlığın paylaşımına göre yapılan incelemede, tesisten Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarjı yapıldığı tespit edildi.

Bakanlık ekiplerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye ait Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne kanalizasyon deşarj edildiği yönündeki ihbarlar üzerine denetim gerçekleşmiştir.



Denetimde, denize kanalizasyon deşarj ettiği tespit: pic.twitter.com/wqQdcL70Jf — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) August 12, 2026

İSKİ'YE YENİDEN CEZA UYGULANDI

Denetimde ihlalin tespit edilmesinin ardından İSKİ'ye idari para cezası kesildi. Bakanlık, İSKİ'ye daha önce de arıtma işlemine tabi tutulmayan atık suyun Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi nedeniyle iki kez ceza uygulandığını belirtti.

Son denetimle birlikte İSKİ hakkında yeniden idari yaptırım uygulanırken, Bakanlık Marmara Denizi'nin korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.