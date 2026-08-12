ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bakan Çiftçi, toplantıda TBMM'de geniş bir uzlaşıyla kabul edilen 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun' sonrasında, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülecek çalışmaların ele alındığını belirtti.

'KAMU DÜZENİ VE MİLLÎ GÜVENLİK ZAFİYETE UĞRATILMAYACAK'

Bakan Çiftçi, paylaşımında terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, 'Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek' ifadelerini kullandı.

Kamu düzeni ve millî güvenliğin hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacağını vurgulayan Çiftçi, Türkiye'nin terörle mücadelede elde edeceği kazanımlarla enerjisini kalkınma, üretim, eğitim, istihdam ve vatandaşların refahına yönlendireceğini ifade etti. Bakan Çiftçi, milletin kardeşliğinin hiçbir terör örgütü veya 'fitne odağı' tarafından sarsılamayacak kadar güçlü olduğunu belirterek, şehitlerin hatırasının, gazilerin onurunun ve devletin bekasının her adımda öncelik taşıyacağını kaydetti.

'HİÇBİR TEHDİDE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Çiftçi, milletin huzuruna, kardeşliğine ve millî güvenliğine yönelik tehditlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın 'huzurun ve millî dayanışmanın yüzyılı' olması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.