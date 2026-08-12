EUROCONTROL'ün 27 Temmuz-2 Ağustos 2026 dönemini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Türkiye ise günlük 4 bin 340 uçuşla Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.

ANKARA (İGFA) - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), EUROCONTROL tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporunun 27 Temmuz-2 Ağustos 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.633 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

ANTALYA HAVALİMANI DA İLK 10'DA

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Antalya'nın havalimanı da Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralamasında üst sıralarda yer aldı.

Antalya Havalimanı, günlük ortalama 1.033 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında 9'uncu sırada yer aldı.

TÜRKİYE AVRUPA'DA 6'NCI SIRADA

Ülke bazındaki hava trafik verilerine göre ise Türkiye, söz konusu dönemde günlük ortalama 4.340 uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye bu rakamla Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştirilen ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.