Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem risklerine karşı daha dirençli bir kent oluşturmak amacıyla Gebze ve Darıca'da yaklaşık 8 bin 700 hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmalarına başladı. Bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilecek çalışmalar sayesinde ilçelerin zemin yapısı detaylı olarak belirlenecek, elde edilecek veriler güvenli şehirleşme ve planlama çalışmalarına yön verecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kent genelinde uzun yıllardır sürdürülen zemin araştırmalarını Gebze ve Darıca'ya taşıyan Büyükşehir, yaklaşık 8 bin 700 hektarlık alanda başlattığı mikrobölgeleme çalışmalarıyla ilçelerin yer altı yapısını bilimsel yöntemlerle analiz edecek. Elde edilecek veriler, gelecekte yapılacak planlama ve yapılaşma kararlarına önemli katkı sağlayacak.

Mikrobölgeleme kapsamında Gebze ve Darıca'nın jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve hidrojeolojik verileri ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Hazırlanacak raporlar, imar planlarının hazırlanması ve güncellenmesi, kentsel dönüşüm uygulamaları, yeni yerleşim alanlarının planlanması ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarda temel veri kaynağı olacak.

GEBZE'DE KAPSAMLI SAHA ÇALIŞMASI

Gebze'de yaklaşık 6 bin 300 hektarlık alanda yürütülecek araştırmalar kapsamında 273 noktada toplam 4 bin 200 metre sondaj gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra 373 noktada sismik-MASW ve 373 noktada mikrotremor ölçümü yapılarak bölgenin zemin özellikleri ayrıntılı biçimde ortaya konulacak.

Darıca'da ise yaklaşık 2 bin 389 hektarlık alanda 140 noktada toplam 2 bin 100 metre sondaj yapılacak. Ayrıca 140 noktada sismik-MASW ve 140 noktada mikrotremor ölçümü gerçekleştirilecek. Arazi ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda zeminin taşıma gücü, sıvılaşma potansiyeli, yerel zemin davranışı ve olası afet riskleri bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek.

GÜVENLİ ŞEHİRLEŞMEYE BİLİMSEL ALTYAPI

Mikrobölgeleme çalışmaları sonucunda hazırlanacak ayrıntılı zemin haritaları, yapılaşma kararlarının daha sağlıklı alınmasına katkı sunacak. Aynı zamanda kentsel dönüşüm projeleri, yeni yerleşim alanlarının planlanması ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulamalarda güvenilir bilimsel altyapı oluşturacak. Böylelikle Kocaeli'nin deprem dirençli kent vizyonuna yönelik önemli bir adım daha atılmış olacak.

BÜYÜKAKIN'DAN BİLİMSEL ŞEHİRCİLİK VURGUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, mikrobölgeleme çalışmalarının yalnızca bugünü değil, geleceğin Kocaeli'sini de güvence altına alacağını belirterek, 'Depreme hazırlık yalnızca dayanıklı binalar yapmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda yaşadığımız zemini doğru analiz etmek ve şehirlerimizi bilimsel veriler ışığında planlamak zorundayız. Gebze ve Darıca'da yürüttüğümüz mikrobölgeleme çalışmaları, geleceğin Kocaeli'sini daha güvenli hale getirecek önemli yatırımlardan biridir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.