İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kurban Bayramı dolayısıyla Karabağlar ilçesinde bulunan Basın Sitesi Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.İZMİR (İGFA) - Huzurevi sakinlerinin ellerini öperek bayramlaşan Başkan Kınay, onlarla uzun uzun sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu.

Ziyaret sırasında yaşlıların taleplerini ve ihtiyaçlarını da dinleyen Kınay, “Bayramlar; berekettir, umuttur, özlemdir. Aile büyüklerimizin ziyaret edildiği; çocukların neşeyle güldüğü, hastaların, yoksulların ve kimsesizlerin unutulmadığı huzurlu bir bayram diliyorum” dedi.

Karabağlar Belediyesi olarak yaşlılara yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Başkan Kınay, “Onların sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri adına geçmişimizden aldığımız mirasla yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kınay ayrıca huzurevi personeliyle de bayramlaşarak emekleri için teşekkür etti.

Bayram ziyaretleri kapsamında şehit ailelerini de unutmayan Başkan Kınay, ailelerin bayramlarını kutladı ve her zaman yanlarında olduklarını belirtti.