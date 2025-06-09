Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelindeki tüm duraklarda olduğu gibi Umuttepe B Kapısı’ndaki akıllı durağın klimasını da bakımdan geçirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforunu artırmak ve toplu ulaşımda kaliteyi yükseltmek amacıyla akıllı duraklarda bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Umuttepe B Kapısı’nda bulunan akıllı durağın kliması periyodik bakımdan geçirildi.

YAZIN SERİN KIŞIN SICAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde pek çok noktada yer alan akıllı duraklarda iklimlendirme cihazlarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Umuttepe B Kapısı’nda bulunan akıllı durağın klimasının genel bakımını tamamladı. Antibakteriyel ilaçla yıkama işleminin gerçekleştirildiği bakım çalışmasında toz filtreleri titizlikle temizlenirken, bu bakımla yaz aylarında serinlik, kış aylarında ise ısınma imkânı sunulmuş oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, akıllı durakların teknolojik altyapısını düzenli olarak kontrol ediyor ve kent genelindeki birçok noktada benzer çalışmalar yürütüyor. Bu tür periyodik bakımlar hem cihazın uzun ömürlü olmasını sağlıyor hem de vatandaş sağlığı açısından büyük önem taşıyor.