İzmir'de Karabağlar Belediyesi tarafından 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında, depremlerin değil yanlış uygulamaların ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekildi.

İZMİR (İGFA) - Afete hazırlıklı olmanın hem devletin hem de her yurttaşın temel zorunluluğu olduğunu belirten Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi tarafından 10 yıl önce AKUT Arama Kurtarma Derneği'ne tahsis edilen Şehit Uzman Çavuş Akın Acar Yerleşkesi'ne ilişkin protokolünü AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel ile birlikte imzalayarak 10 yıllığına yeniledi. Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi bünyesinde kurulacak Afet Koordinasyon Merkezi'nin de yakında hizmete gireceğini açıkladı.

KARKUT Arama Kurtarma Ekibi, AKUT, AFAD, TMMOB'ye bağlı meslek odaları, mahalle afet gönüllüleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. 'Acıları gidermemiz, gidenleri yerine getirmemiz mümkün değil. Ama bundan sonrası için adımları büyütmek, acıyı azaltmak için el uzatmak elimizde' diyen Başkan Kınay, afete hazırlığının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

'Unutmadık, unutmayacağız diyoruz ama unutmuşuz. Neden unutmuşuz?' sözleriyle 17 Ağustos gecesine dair yaşadıklarını paylaşarak konuşmasına başlayan Başkan Kınay, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen programda aradan geçen yıllara rağmen benzer acıların farklı depremlerde yeniden yaşanmasının tüm kurumlar, kuruluşlar ve yurttaşlar tarafından sorgulanması gerektiğini vurguladı. 30 Ekim 2020 İzmir ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerini hatırlatan Başkan Kınay; bilimin, doğru planlamanın, mevzuata uygunluğun yanı sıra vicdan ve ahlakın da afetlere hazırlık sürecinin temel unsurları olduğunu söyledi.

Karabağlar'da 2,5 yıldır görev yapan bir belediye başkanı olarak sahada karşılaştığı sorunlara da değinen Başkan Kınay, deprem sonrası kaybedilenlerin yalnızca canlar olmadığını belirtti. '17 Ağustos'u unutmadık dedik. On yıllarca kendimize gelemedik. İzmir'de 30 Ekim'i yaşadık, yıllarca konuştuk, unutmayacağız dedik. Her binanın altında acılar, gözyaşı, yokluk, yoksulluk ve geçmeyen bir kalp sızısı var' diyen Başkan Kınay, afetlerin sonuçlarının yalnızca yapı güvenliğiyle sınırlı olmadığını, yoksulluk, bilgisizlik ve yanlış uygulamaların da yaşanan kayıpları derinleştirdiğini ifade etti.