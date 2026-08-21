Şile Halk Eğitim Merkezi Yaz Okulu Anasınıfı'nda eğitim gören 3-4-5 yaş grubundaki yaklaşık 30 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Şile Beşiktaşlılar Derneği'nin davetlisi olarak dernek binasını ziyaret ettiler. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette minik taraftarlar, farklı takımların formalarıyla futbolda birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Beşiktaşlılar Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette küçük taraftarlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Ardından öğrenciler, Beşiktaş Kulübü'nün simgesi olan kartal maketlerini el boyama çalışmasıyla renklendirdi.

Dernek bahçesinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen öğrenciler birlikte anı fotoğrafı çektirdi. Farklı takımların renklerinin bir arada olduğu görüntüler, futbolda dostluk ve kardeşlik mesajı olarak değerlendirildi.

Şile Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Doğan Gürsoy, sporun her branşında birlik, beraberlik ve kardeşliğin ön planda olması gerektiğini söyledi. Gürsoy, 'Futbol veya sporun her türlüsünün bir beraberlik ve kardeşlik içerisinde olması gerektiğine inancımız tamdır. Bizler Beşiktaşlılar Derneği olarak her takımdan olan küçük kardeşlerimizi dernek binamızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Üzerlerinde farklı kulüplerin formaları olsa da Beşiktaş olarak bizim kapımız herkese açıktır. Hele ki küçük taraftarlarımızın başımızın üstünde her zaman yeri vardır' dedi.

Dernek Başkanı Gürsoy, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına tüm öğrencilerin ve futbolseverler için derneklerinin kapısının her zaman açık olduğunu ifade etti.