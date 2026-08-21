Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük bilim festivali olan Konya Bilim Festivali, bilim ve teknoloji meraklılarını ağırlamaya başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bilim Festivali'nin Türkiye'nin en büyük bilim festivali olduğunu anımsatarak, böyle önemli bir etkinliğe Konya olarak ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bu yıl 11'incisini düzenledikleri Konya Bilim Festivali'nin özellikle çocukları ve gençleri bilimin heyecanıyla buluşturmak açısından önemli bir organizasyon olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Konya Bilim Festivali artık şehrimizin marka organizasyonlarından biri haline geldi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime, teknolojiye, üretmeye ve keşfetmeye olan ilgisini artırmak bizim için büyük önem taşıyor. Festivalimizde hem eğleniyor hem öğreniyor hem de geleceğin teknolojilerini yakından tanıma fırsatı buluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve çevre illerden misafirlerimizi 23 Ağustos'a kadar sürecek Bilim Festivali'nin coşkusunu yaşamaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

İLK GÜN COŞKUSU YAŞANDI

23 Ağustos Pazar akşamına kadar devam edecek etkinlik, Konya Bilim Merkezi'nin 100 bin metrekarelik açık alanında misafirlerini ağırlıyor. Bilim Gösterisi ile başlayan festival programında Çelik Kanatlar, Bubble Show ve Basketbol Show festivalin ilk gününde izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Festival alanında gerçekleştirilen sahne gösterileri, özellikle çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, gökyüzündeki paramotor ve 1000 dronun yer aldığı drone gösterisi ile ışık ve hologram performansları da katılımcılara görsel bir şölen sundu.

RESİM AÇILIŞINI İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ YAPACAK

Resmi açılışı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla bu akşam saat 20.30'da yapılacak Konya Bilim Festivali'nde katılımcılara 200'ün üzerinde bilimsel etkinlik sunulacak. Ayrıca uygulamalı atölyeler, planetaryum film gösterimleri, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve dijital deneyim alanları da ziyaretçilerle buluşacak.

SeraLab, DreamLab, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, teknoloji, tasarım ve sanat gibi farklı disiplinlere yönelik oluşturulacak alanlarda katılımcılar, bilimsel keşif süreçlerine aktif olarak dahil olabilecek. Çocuk Oyun Alanı, Mini İnşaat Alanı, Trafik Parkı, Engelsiz Çadır ve Aile Oyunları gibi özel alanlar da farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik deneyimler sunacak.

Konya Bilim Festivali'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin bilim, teknoloji, havacılık ve savunma sanayisindeki öncü kurum ve kuruluşlarını da ziyaretçilerle buluşuyor. TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, TÜMOSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, HUĞLU ve ASELKON gibi Türkiye'nin önemli bilim, teknoloji ve savunma sanayii kurum ve kuruluşları festivalde yer alıyor. Milli savunma araçları, insansız hava araçları ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen farklı teknolojiler festival alanında ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.