Antalya Muratpaşa Belediyesi, sağlık kuruluşlarına kendi imkanlarıyla ulaşmakta güçlük yaşayan ilçe sakinlerine yönelik hasta nakil ambulansı ve engelsiz taksi hizmetleriyle 2015'ten bu yana 27 bin 330 kez ulaşım desteği sağladı.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, yatağa bağımlı, engelli ya da hareket kısıtlılığı bulunan ilçe sakinlerinin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hasta nakil ambulansı ve engelsiz taksi hizmetlerini sürdürüyor. Belediyenin 3 hasta nakil ambulansı ve 2 engelsiz taksiden oluşan 5 araçlık filosuyla günde ortalama 16 hasta sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor.

2015 yılından bu yana hasta nakil ambulanslarıyla 17 bin 250, engelsiz taksilerle ise 10 bin 80 olmak üzere toplam 27 bin 330 ulaşım desteği sağlandı.

Hizmetten yararlanmak isteyen ilçe sakinleri, 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattı üzerinden randevu oluşturuyor. Gelen talepler doğrultusunda sağlık ekiplerinin günlük rotaları belirleniyor. Ekipler, randevu günü hastaları evlerinden alarak Antalya il sınırları içerisindeki sağlık kuruluşlarına ulaştırıyor.

Hasta nakil ambulansları, yatağa bağımlı ve evinden kendi imkanlarıyla çıkamayacak durumda bulunan hastalar için kullanılıyor. Hastalar sağlık ekipleri tarafından evlerinden alınarak sağlık kuruluşuna götürülüyor, tedavi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden evlerine bırakılıyor.

Engelsiz taksiler ise tekerlekli sandalye kullanan, engelli veya hareket kısıtlılığı bulunan ilçe sakinlerinin ulaşımını sağlıyor. Araçlarda tekerlekli sandalyelerin güvenli ve kolay biçimde araca alınabilmesi için özel erişim rampaları bulunuyor.

HASTALAR İÇİN ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRIYOR

Engelsiz taksi hizmetinden yararlanan tekerlekli sandalye kullanıcısı Meryem Bolat, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bolat, 'Hastaneye ulaşmam zor. Çocuklarım var ama her zaman benim yanımda olamıyorlar, çalışıyorlar. Engelsiz taksi hizmetinden çok memnunum' dedi. Meryem Bolat'ın refakatçisi ve oğlu İsa Bolat da belediyenin hasta nakil hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek teşekkür etti. Hasta nakil ambulansı kullanan bir hastanın refakatçisi olan Hülya Ciğeroğlu ise 'Hastamız ağır bir hasta. Her defasında yardımcı oluyorlar. Sağlık ekiplerine de Muratpaşa Belediyesi'ne de teşekkür ederim' diye konuştu.

Ambulansta görev yapan sağlık personeli Ali Tat ise hizmetten yararlanma sürecinden söz ederken, 'Turunç Masa hattından hastalarımız randevu oluşturuyor. Muratpaşa ilçesinde ikamet etmeleri ve engelli raporlarının bulunması gerekiyor. Antalya il sınırları içinde, resmi kurum olması şartıyla tüm hastanelere nakil hizmeti sağlıyoruz' diye konuştu.