İzmir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde servis aracı sayısını artırmak için ihale sürecini başlattı. 29 yıllığına faaliyet gösterecek 400 yeni servis aracı plakası için 3 ve 10 Eylül tarihlerinde ihaleye çıkılacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 200, kuzey ilçelerde (Aliağa, Bergama, Dikili, Kınık) ve güney ilçelerde (Bayındır, Beydağ, Kiraz, Ödemiş, Tire) 100'er olmak üzere 29 yıl süreyle hizmet verecek 400 servis aracı plakası için ihale düzenleyecek.

İHALE 3 VE 10 EYLÜL'DE

İl genelinde hizmet verecek servis aracı sayısının 200 artırılması ihalesi 3 Eylül 14.00'de, güney ilçeleri sınırlarında hizmet veren servis aracı sayısının 100 artırılması ihalesi 10 Eylül saat 14.00'de, kuzey ilçeleri sınırları içerisinde hizmet veren servis aracı sayısının 100 artırılması ihalesi ise yine aynı gün 15.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale şartnamesini, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Gaziemir Semt Garajı'nda yer alan Ruhsat Birimi'nden 1.000 TL bedel karşılığı satın alabilecek. İl genelinde çalışacak servis aracı plaka ihalesine katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini en geç 1 Eylül 2026 saat 12.00'ye kadar, kuzey ve güney ilçeler için yapılan servis plaka ihalesine katılmak isteyen isteklilerin ise tekliflerini en geç 8 Eylül 2026 saat 12.00'ye kadar Binbaşı Reşat Bey Mahallesi, Akçay Caddesi, No:33, Semt Garajı Gaziemir - İZMİR adresinde bulunan Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ruhsat Birimi'ne teslim etmesi gerekiyor. İhaleyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün 0232 293 11 85 numaralı telefonundan detaylı bilgi alabilir.